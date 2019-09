In het voetspoor van Homer Simpson langs restaurants New Orleans

Twee Zwitserse vrouwen hebben in New Orleans de schranstour nagedaan die tekenfilmheld Homer Simpson langs restaurants in New Orleans maakte. Ze maakten er een video van die in drie weken tijd meer dan 1 miljoen keer is bekeken.

In een vorig jaar verschenen aflevering van The Simpsons werkt Homer in anderhalve minuut in 54 restaurants typische gerechten als cajun crawfish en lamb tagine naar binnen. Janine Wiget en Katrin von Niederhäusern deden hetzelfde, in dezelfde restaurants, met dezelfde gerechten en dezelfde gebaren.

Het kostte ze een week om elke scène op video te krijgen, exact zoals de makers van The Simpsons Homer in beeld hebben gebracht. De restaurants werkten graag mee, in twee restaurants hoefden de vrouwen zelfs niet voor het eten te betalen.

Simpsons-maker Eric Koenig liet de vrouwen weten dat hij en zijn collega's diep onder de indruk zijn. Dat geldt ook voor de toeristenbranche in New Orleans. "Onbetaalbaar", zegt Mark Romig van de New Orleans Tourism Marketing Group. "Petje af voor deze dames. Ze hebben een verbazingwekkend kunstwerk gemaakt."