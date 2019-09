NK Skateboarden eerste stap naar Olympische Spelen: 'Dat is zeker mijn doel'

Morgen zijn de mannen aan de beurt. Een van de deelnemers is Sewa Kroetkov. Hij woont sinds 2013 in Los Angeles en dat is niet zonder reden. "Alle grote skatebedrijven en -merken zitten daar. In Nederland hebben we een heel goed niveau en ook echt toptalent, maar als je het echt wilt maken, moet je wel naar Los Angeles toe."

Kroetkov, momenteel 68ste op de wereldranglijst, trekt de vergelijking met voetbal. "Als je als Amerikaanse speler de absolute top wilt halen, moet je ook naar een club in Nederland, Engeland of Italië toe."

Maandag vertrekt hij naar het WK in Brazilië. "Als je het daar goed doet en ook op het NK punten haalt, zit je bij de top. En als dat lukt, ga je naar de Olympische Spelen. Dat is zeker mijn doel."

Erkenning

Weer terug naar bondscoach Vlemmings. Hij is vooral blij met de aandacht die skateboarden krijgt nu de sport olympisch is. "We worden nu gezien als een conventionele sport. Er is meer aandacht en we krijgen meer erkenning."

Toch merkt Vlemmings niet dat er nu ineens meer skateboarders in ons land zijn. "Het is altijd al populair geweest, dus het is niet zo dat skateboarden nu ineens op de kaart staat."

Daar sluit Thomas van Bemmel zich bij aan. Hij is organisator van het NK in het Rotterdamse skatepark. "Al zou ik het wel mooi zou vinden als skateboarden meer serieus genomen wordt. Want het is niet alleen een lifestyle, het is ook een sport."

Laagdrempelig

Speciaal voor het NK werd het skatepark grotendeels verbouwd, vertelde Van Bemmel. "We hebben het park meer wedstrijdwaardig moeten maken. Daarom is er een heel stuk bijgebouwd. En we hebben middenin het park een gat gemaakt. Die wordt zodra het toernooi voorbij is meteen weer weggehaald. Puur omdat lang niet iedere skateboarder die hier normaal komt zo'n hoog niveau heeft."

Volgens Vlemmings is de laagdrempeligheid van skateboarden een voordeel. "Iedereen kan het doen, want de straat is van iedereen. Nu is er dus ook nog een olympisch platform, een soort Oscar-uitreiking voor skateboarders."