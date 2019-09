'Saudiërs halveren olieproductie na drone-aanval Houthi's'

Het Saudische staatsoliebedrijf Aramco heeft zijn olieproductie bijna moeten halveren na de drone-aanval van vannacht op een grote raffinaderij en een olieveld. Bronnen hebben dat gezegd tegen persbureau Reuters en The Wall Street Journal.

De productie zou zijn verminderd met ongeveer 5 miljoen vaten per dag, oftewel zo'n 5 procent van de wereldproductie. De Saudische autoriteiten hebben het bericht niet bevestigd. Wel meldde de staatstelevisie kort na de aanslag nog dat de export gewoon doorging.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht op korte termijn geen problemen. Er is op dit moment voldoende voorraad, zegt het in een verklaring. De verminderde productie heeft geen onmiddellijke invloed op de olieprijs, omdat de beurzen wereldwijd gesloten zijn vanwege het weekend.

De verantwoordelijkheid voor de aanval van vannacht is opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen. Volgens een woordvoerder was het een wraakactie voor de betrokkenheid van Saudi-Arabië bij de oorlog in Jemen. De Saudiërs leiden een coalitie die een gewelddadige strijd voert met de Houthi's.

Brand

De getroffen Buqaiq-olieraffinaderij, aan de Perzische Golf, is naar verluidt de grootste ter wereld. Het ook aangevallen Khurais-olieveld ligt meer richting de hoofdstad Riyad en is het op een na grootste van het land.

Na de aanval, die volgens de Houthi's werd uitgevoerd met tien drones, ontstonden enorme branden. Die zijn inmiddels onder controle, zeggen de Saudische autoriteiten. Niemand is gewond geraakt.

Het is nog onduidelijk wanneer de Saudiërs de olieproductie weer zullen opvoeren.