Italië laat boot met 82 migranten aan boord toe op Lampedusa

Italië heeft een reddingsschip met 82 migranten aan boord toestemming gegeven om op het eiland Lampedusa aan te leggen. De meeste migranten worden doorgestuurd naar andere landen in de Europese Unie. Daarover zijn met Frankrijk, Duitsland, Portugal en Luxemburg afspraken gemaakt.

De onder Noorse vlag varende Ocean Viking is het eerste civiele reddingsschip dat sinds lange tijd in een Italiaanse haven wordt toegelaten. De vorige Italiaanse regering, met de rechts-populistische Lega-leider Salvini als minister, ontzegde particuliere reddingsschepen en zelfs een schip van de eigen kustwacht de toegang, zolang andere EU-landen niet bereid waren migranten over te nemen.

De huidige minister van Buitenlandse Zaken Di Maio zegt dat het toelaten van de opvarenden van de Ocean Viking geen breuk met het beleid van de vorige regering betekent. "Ook onder de vorige regering streefden we ernaar om migranten die in Italië aankwamen over andere Europese landen te verdelen."