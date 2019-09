Netanyahu jaagt op rechtse kiezer met belofte annexatie

Netanyahu's beloften vallen in goede aarde bij inwoners van de nederzettingen. "Israël had dit gebied al veel eerder moeten annexeren", zegt Yosef Mantinband in de nederzetting Yitzhar, in de buurt van de Palestijnse stad Nablus. "Maar beter laat dan nooit. Dit hele land behoort toe aan het Joodse volk, want zo staat het geschreven in de Bijbel."

Mantinband zegt dinsdag op Netanyahu te zullen stemmen vanwege diens alliantie met de rechtse partij Zehut. Maar er is onder de kolonisten ook scepsis over de premier. "Annexatie is een goed idee, maar ik vertrouw Netanyahu niet", zegt Yoel Neumann, die al dertig jaar in de nederzetting Yitzhar woont. "Hij belooft telkens hetzelfde, maar hij houdt zich er niet aan."

In de aanloop naar de verkiezingen van april kondigde Netanyahu ook al aan dat hij van plan was om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. In het gebied wonen ongeveer 400.000 Israëliërs, te midden van bijna 3 miljoen Palestijnen. Het grootste deel van de internationale gemeenschap beschouwt de nederzettingen als illegaal en als een belemmering voor vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Steeds dichterbij

Op een paar honderd meter van Yitzhar ligt de school van het Palestijnse dorp Urif. Directeur Al-Qat heeft de Israëlische nederzetting de afgelopen tientallen jaren steeds dichter bij zijn school zien komen.

"De Israëliërs kunnen doen wat ze willen", zegt hij. "Vroeger gingen we picknicken op de berg waar nu de nederzetting is, onder die bomen daar. We konden er de Middellandse Zee zien. Maar nu kunnen we er niet meer heen."

De Palestijnse topdiplomaat Saeb Erekat noemde de door Netanyahu beloofde annexatie deze week een misdaad. "Als hij hierin slaagt, heeft hij elke kans op vrede voor de komende honderd jaar begraven. Israëliërs en de internationale gemeenschap moeten deze waanzin stoppen."

'Pak slaag voor Netanyahu'

Volgens schooldirecteur Al-Qat hebben de Palestijnen niet veel meer te verliezen. "We zijn al bezet", zegt hij, "en dat zal na de verkiezingen zo blijven. Israël maakt hier de dienst uit en wij hebben niks te vertellen."

Mazen Shehadeh, de bestuurder van het dorp Urif, hoopt dat er een einde komt aan het tijdperk-Netanyahu. "Hij probeert ten koste van ons stemmen te winnen", zegt de bestuurder. "Ik hoop dat hij een pak slaag krijgt."

In Israël worden komende dinsdag parlementsverkiezingen gehouden. Dat gebeurt voor het eerst in de geschiedenis van het land voor de tweede keer binnen een jaar. Na de verkiezingen van april konden partijen het niet eens worden over een coalitie.

In de peilingen staan zowel de Likoedpartij van premier Netanyahu als oppositiepartij Blauw en Wit op ruim dertig zetels. In totaal telt het parlement 120 leden.