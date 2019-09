Beoogd KPN-topvrouw verlaat Belgische Proximus vrijdag al

De beoogd bestuursvoorzitter van KPN, Dominique Leroy, verlaat de Belgische telecomprovider Proximus niet per 1 december, maar komende vrijdag al. Dat hebben Leroy en de raad van bestuur van Proximus afgesproken.

Aanleiding voor het vervroegde vertrek is onvrede bij het personeel en de Belgische vakbonden. Die zijn er niet blij mee dat Leroy naar een concurrent overstapt en tot die tijd ook nog gesprekken over een reorganisatie zou leiden. Direct na het bekend worden van de overstap eisten de bonden dat Leroy per direct zou opstappen.

"Met het oog op het herstellen van een sereen klimaat binnen het bedrijf en in het belang van de onderneming zijn we overeengekomen dat ze haar functie als ceo neerlegt op 20 september", zegt Proximus nu.

Handel met voorkennis

Intussen is de Belgische beurswaakhond FSMA is het onderzoek gestart naar handel met voorkennis door Leroy. Een maand voor de aankondiging van haar vertrek verkocht ze bijna 11.000 aandelen Proximus, die toen 285.000 euro waard waren. Volgens de FSMA gaat het om een standaardprocedure.

Leroy begint op 1 december bij KPN. Voor ze benoemd kan worden, moet er nog wel een bijzondere aandeelhoudersvergadering worden uitgeschreven.