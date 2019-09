Oud-minister Congo opgepakt voor misbruik ebolagelden

De voormalige minister van Volksgezondheid van Congo is opgepakt voor misbruik van geld dat bestemd was voor de bestrijding van de ebola-epidemie. Minister Oly Ilunga was een jaar lang voor de ebolabestrijding verantwoordelijk, maar werd in juli van die taak door de president ontheven. Een paar dagen daarna nam hij ontslag.

De politie zegt nu dat Ilunga is opgepakt omdat hij van plan was naar het buitenland te vluchten. "De politie kreeg informatie dat hij wilde verdwijnen naar Congo-Brazzaville." Dat is een buurland van Congo. Ilunga moet zich overmorgen voor de rechter verantwoorden.

Grote uitbraak

Buitenlandse donateurs hebben tot nu toe meer dan 150 miljoen euro ingezameld voor de bestrijding van ebola, maar volgens de Verenigde Naties zijn er nog honderden miljoenen meer nodig.

Door de uitbraak zijn 2000 mensen om het leven gekomen, meer dan 1000 mensen zijn geïnfecteerd. Alleen de ebola-epidemie van 2013 tot 2016 was dodelijk: toen stierven ruim 11.000 mensen.