Minderjarige jongens rijden agente en Duitse vrouw aan in Enschede

Twee minderjarige jongens hebben gisteravond in de binnenstad van Enschede een agente en een 28-jarige vrouw uit Duitsland aangereden. Het tweetal en de Duitse vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 23.00 uur kregen agenten meldingen van overlast door jongeren in het centrum. De jongeren vertrokken toen ze van de politie weg moesten. Kort daarna kwam er een scooter zonder verlichting aanrijden.

De bestuurder van de scooter negeerde twee keer de stoptekens. Daarbij reden ze recht op een agente af. Die sprong aan de kant, maar werd toch geraakt waardoor ze een been kneusde.

Bivakmuts

De scooter reed door en raakte even verderop de Duitse vrouw. Bij de laatste aanrijding ging ook de scooter onderuit. De vrouw raakte gewond, net als de twee scooterrijders die allebei geen helm bleken te dragen.

De twee jongens zijn vanwege hun verwondingen niet aangehouden, maar ze zijn wel verdachten in deze zaak, schrijft RTV Oost. Zodra ze in staat zijn te reageren worden ze verhoord.

De politie is een groot onderzoek gestart. Onder meer de technische staat van de scooter wordt onderzocht om te achterhalen wat er is gebeurd. Ook had de bestuurder volgens de politie een bivakmuts op terwijl hij op de scooter reed. Afhankelijk van wat er wordt gevonden, kan het weken tot maanden duren voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn, aldus de politie.