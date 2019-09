Dikke smog in Singapore door bosbranden op Sumatra

Singapore is gehuld in een grijze mist van smog die de luchtkwaliteit in de stad voor het eerst in drie jaar heeft gedrukt tot het niveau 'ongezond'. Volgens het nationaal milieuagentschap van de stadstaat wordt de smog veroorzaakt door de rook van de bosbranden op Sumatra die door de wind naar het oosten wordt geblazen.

Veel mensen in Singapore kozen er vandaag voor om thuis te blijven. In Maleisië, direct ten noorden van Singapore, hielden honderden scholen hun deuren dicht.

Maleisië kondigde eerder aan dat premier Mahathir Mohamad in een brief aan de Indonesische autoriteiten zijn zorgen over de branden op Sumatra kenbaar zou maken. Indonesië kaatste de bal terug door erop te wijzen dat er ook branden woeden in Maleisië zelf.

Brandstichters vervolgd

Elk jaar ontstaan in het droge seizoen problemen door de rook van de uitgebreide bosbranden in de regio. De branden zijn meestal aangestoken door kleine boeren en plantagehouders die land willen vrijmaken voor bebouwing. De regering in Jakarta heeft bekendgemaakt dat dertig ondernemingen vervolgd zullen worden als afschrikwekkend voorbeeld voor andere die stukken oerwoud willen afbranden.