Man (39) aangehouden voor camperbrand Putten

In verband met een camperbrand die gisteravond bij een bedrijf in Putten woedde, is een verdachte aangehouden. Volgens de politie gaat het om een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Hij werd aangehouden terwijl hij vlak bij het terrein toekeek hoe de camper uitbrandde. Een politiewoordvoerder bevestigt dat hij is aangehouden voor brandstichting. De camper stond bij een autoverhuurbedrijf.

Volgens directeur Aart van de Steeg zag een medewerker de verdachte eerder op het terrein lopen. "Hij is voor de brand bij de camper gezien. Ook nadat hij was weggestuurd bleef hij terugkomen."

De man werd na enig tegenstribbelen overmeesterd door omstanders en overgedragen aan de politie.

In vlammen opgegaan

De camper ging volledig in vlammen op, meldt Omroep Gelderland. Andere campers raakten beschadigd. De brand ging gepaard met veel rook en hoge vlammen.

Van der Steeg is blij dat de brand niet meer schade heeft aangericht. "Het hele terrein staat vol met wagens, dus ik ben blij dat de brand zich niet heeft verspreid. En belangrijker nog: er zijn ook geen gewonden gevallen."