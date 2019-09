Deelnemers trouwstoet op A50 beboet

Op de A50 bij Veghel-Noord zijn gistermiddag deelnemers van een trouwstoet bekeurd. De politie kreeg een melding dat verschillende auto's op de snelweg langzaam reden en stilstonden op de vlucht- en invoegstrook.

Op de snelweg zagen agenten dat mensen uit de ramen hingen van auto's en dat er daadwerkelijk langzaam en over de vluchtstrook gereden, meldt de politie.

Gevaarlijk rijgedrag

Drie mensen werden bekeurd voor gevaarlijk rijgedrag. Ook werden boetes uitgedeeld voor het niet dragen van de gordel, het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs of het rijden met een ongeldig rijbewijs.

Recent duiken vaker berichten op van trouwstoeten waarbij de deelnemers zich niet houden aan de verkeersregels. Een politiewoordvoerder zegt dat in dit geval de politie gewoon op een melding af kwam van asociaal rijgedrag, en dat het daarbij niet uitmaakt of het nou een trouwstoet is of een andere groep bestuurders.