Man uit Mierlo opgepakt om bekladden oorlogsbegraafplaats

De Brabantse politie heeft een inwoner van Mierlo aangehouden in verband met de bekladding van graven en monumenten op de plaatselijke oorlogsbegraafplaats. De 36-jarige verdachte is vanmorgen vroeg in zijn woning aangehouden. De man wordt vandaag verhoord.

Gisteren bleken graven, muren en de kapel van de oorlogsbegraafplaats besmeurd, onder meer met een hakenkruis en onbegrijpelijke Engelse leuzen. Vrijwel alle grafstenen zijn beklad.

Een amateurhistoricus zou gisteren een schoolklas rondleiden op de begraafplaats. Dat bezoek werd afgelast: