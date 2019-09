Klokkenluiders bij Haagse politie voelden zich niet meer veilig

De agenten die misstanden hebben gemeld op het politiebureau op de Haagse Hoefkade, zijn vertrokken naar een andere politiepost. Sommigen deden dat vrijwillig, anderen voelden zich er niet veilig meer, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, in het NOS Radio 1 Journaal.

Struijs heeft in de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met mensen van het bureau in de Schilderswijk en noemt de voorbeelden van discriminatie en overmatig geweld door agenten "huiveringwekkend". Gisteren werd bekend dat er een verziekte cultuur heerst op het Haagse politiebureau. Bronnen zeggen tegen de NOS dat er meerdere incidenten zijn geweest waarbij buitensporig geweld tegen arrestanten is gebruikt waarna is geprobeerd om dat te verdoezelen. Het gaat om vier tot acht agenten.

Zwijgcultuur

Er loopt een intern onderzoek naar de gang van zaken. "Dat onderzoek duurt veel te lang. De eerste meldingen bij de leidinggevenden zijn al meer dan een jaar oud", aldus de vakbondsman. "Daardoor heerst er nu het grote zwijgen. Mensen durven zich niet uit te spreken of ze zien: als je een melding doet, kun je fors in de problemen komen."

Een gerichte aanpak blijft uit. Struijs noemt het voorbeeld van een politiecommissaris op de Hoefkade die duidelijk zei dat dit afgelopen moest zijn: 'we tolereren geen discriminatie en intimidatie. Mijn deur staat altijd open'. "En die vertrekt dan zelf weer drie weken later om een andere klus te doen, terwijl ze wist dat er op dit bureau forse problemen zijn." Struijs weet overigens niet of ze vrijwillig is vertrokken of niet.

Professioneel blijven

Hij erkent dat de agenten van bureau Hoefkade werken in een wijk met veel geweld en veel intimidatie. "Juist dan moet je professioneel blijven, de boel bij elkaar willen houden", zegt hij.

De politiebond krijgt uit het hele land reacties op het verhaal over de Haagse agenten. Agenten voelen de impact van de beschuldiging van discriminatie en gewelddadigheid en worden er door het publiek op aangesproken.

De politiebond dringt erop aan dat er meer mensen op het onderzoek worden gezet, zodat het snel afgerond kan worden. "We moeten hiervan leren. Waardoor ontstaat zo'n cultuur? Waarom durven mensen niet te melden? Waarom worden melders gepest? De onderste steen moet boven komen."