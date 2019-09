Welke multinationals gaan straks meer winstbelasting betalen?

Grote bedrijven willen nog niet reageren op het voorstel. Zo zeggen Shell, Unilever en Akzo de officiële brief van het kabinet af te wachten. ING en ASML geven nu al aan niet te verwachten dat de wet hun zal raken. BP was niet bereikbaar.

"Maar mensen moeten nu niet denken dat er heel veel meer belasting de schatkist binnenkomt ", zegt belastingdeskundige Arjo van Eijsden van EY. De 250 miljoen euro die hiermee naar verwachting wordt binnengehaald, is op de totale belastinginkomsten een relatief klein bedrag.

Dat komt doordat de winsten van de grote multinationals vooral in het buitenland worden gemaakt. In die landen wordt dan ook winstbelasting betaald. Bovendien zullen de extra belastinginkomsten voor de staat straks, volgens Van Eijsden en Van de Streek, vooral betaald worden door bedrijven die stelselmatig faillissementen in het buitenland hebben.

Oliebedrijven

Daarbij moeten we vooral denken aan oliebedrijven die in het buitenland boren, zoals Shell. Als die investeringen uiteindelijk niks opleveren doordat er bijvoorbeeld geen olie gevonden wordt, dan kunnen deze bedrijven nu de kosten aftrekken van de winst in Nederland. Shell liet dan ook in mei aan de Tweede Kamer al weten niks te zien in het wetsvoorstel.

Directeur belastingafdracht van Shell, Alan McLean, zei toen dat concurrenten zoals BP en Exxon soortgelijke belastingvoordelen genieten in eigen land. "Daarnaast zijn de winsten die in Nederland gemaakt worden relatief laag in vergelijking met de aftrekbare verliezen uit het buitenland."

Toch raakt het wetsvoorstel niet uitsluitend oliebedrijven. Bedrijven als Philips, DSM, ING en ASML zouden te maken kunnen krijgen met een faillissement in het buitenland. Ook zij kunnen dat niet langer van hun winstbelasting aftrekken.