'Verboden wapen zoon Halsema was onklaar gemaakte revolver van vader'

Het wapen waarmee de zoon van burgemeester Halsma van Amsterdam werd opgepakt, was van zijn vader Robert Oey. Dat zegt Oey in een interview met NRC. Volgens de documentairemaker gaat het om een onklaar gemaakte revolver uit Duitsland, die hij al twintig jaar in zijn bezit had.

Het pistool is volgens Oey in 1999 gebruikt voor het logo van zijn toenmalige productiemaatschappij. Het lag al die jaren bij een vriend, maar onlangs had hij het voor een filmshoot meegenomen naar de ambtswoning van de burgemeester. Daar bewaarde hij het naar eigen zeggen in een juten zak in een kastje in de woonkamer.

De minderjarige zoon van Halsema en Oey werd in juli samen met een andere jongen opgepakt nadat ze waren betrapt bij een inbraak op een leegstaande woonboot, bleek vorige maand toen De Telegraaf dat meldde. Hij had een verboden wapen bij zich, dat hij weggooide toen de politie op de overlast afkwam. De zaak is nog in behandeling.

Brief aan de Amsterdammers

Volgens Oey heeft hij op de avond van de arrestatie aan Halsema verteld dat het wapen van hem was. In een brief aan de Amsterdammers over het voorval beschreef Halsema na berichtgeving van De Telegraaf dat haar zoon een "(verboden) nepwapen" bij zich had, maar noemde ze niet dat het ging om een revolver van haar partner.

Een woordvoerder van Halsema zegt in een reactie op het interview dat de burgemeester en Oey niet dezelfde persoon zijn. Gevraagd waarom in de brief niet wordt genoemd dat het wapen van Halsema's partner is, terwijl ze dat volgens Oey wel wist, zegt de woordvoerder dat hij daar niets over kan zeggen.

'Dommigheid van puber'

Oey zegt verder dat hij in juli voor zijn werk in Bangkok was toen Halsema hem belde en zei dat hun zoon was opgepakt. Hij zegt in de krant dat de gebeurtenis het gezin wekenlang bezighield, maar dat ze dachten dat "dommigheid van een puber" niet breed uitgemeten zou worden in de pers.

Toen het gezin half augustus in Kenia op vakantie was, werd duidelijk dat De Telegraaf wist van de arrestatie en dat de krant erover ging berichten. "We zaten op een idyllische plek, maar er werd alleen maar gehuild", beschrijft Oey in NRC. Hij zegt dat de kwestie nog niet is uitgesproken tussen hem en Halsema. "Maar ze is natuurlijk heel boos."