Voormalige premier Cameron haalt uit naar Johnson en andere brexiteers

De voormalige Britse premier Cameron heeft in een interview met The Times afstand genomen van Boris Johnson en andere conservatieven die bij het brexit-referendum campagne voerden voor vertrek uit de EU. "Feitelijk sloopten ze het kabinet waar ze zelf deel van uitmaakten", zegt Cameron over zijn eigen regering. Hij noemt hun gedrag walgelijk.

De geschiedenis zal Cameron waarschijnlijk verantwoordelijk houden voor de grootste crisis in de naoorlogse Britse politiek, de brexitcrisis.

Het was Cameron die bij de parlementsverkiezingen van 2015 de Britten een referendum beloofde. Hij was zelf tegen het Britse vertrek uit de EU, maar toen hij de verkiezingen won, kon hij niet anders dan het referendum ook werkelijk uitschrijven.

De 'Leave'-campagne van partijgenoten als Johnson stemde hem bitter. "Ze "hadden de waarheid thuisgelaten", zegt Cameron. Hij doelt daarmee op de argumenten die de brexiteers aanvoerden om een vertrek uit de EU te promoten. "Er zijn vast mensen die zeggen dat in de liefde, oorlog en politieke campagnes alles is toegestaan", zegt Cameron.

Geen spijt

Het Leave-kamp won het referendum in 2016 met 52 procent van de stemmen. Cameron stelt dat de technische en economische argumenten van de tegenstanders van de brexit het hebben afgelegd tegen emotionele immigratie-argumenten van de voorstanders. Toch heeft hij geen spijt van het uitschrijven van het referendum. De kwestie-Europa moest aan de orde worden gesteld, zegt hij.

Over hoe het verder moet, maakt hij zich grote zorgen. Cameron voelt niets voor een no-deal-brexit, waar Johnson mee dreigt. Een nieuw referendum wijst hij niet bij voorbaat af. "Ik zeg niet dat er een nieuw referendum moet komen. Ik zeg alleen dat je dat niet kunt uitsluiten, omdat je een manier moet vinden om uit de impasse te komen."

Een miljoen euro

De aanleiding voor het interview is de publicatie volgende week van een boek, waarin Cameron terugkijkt op zijn politieke carrière. De memoires tellen 752 pagina's.

Zijn uitgever betaalde hem bijna een miljoen euro voor de rechten van For the Record, maar de voorverkoop valt tegen.