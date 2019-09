Wel of geen Gouden Eeuw: 'Laten we op zoek gaan naar een nieuwe term'

Zo gebruikt het Scheepvaartmuseum de term Gouden Eeuw al langer niet meer zomaar. "En ik zie dat musea die nieuwe tentoonstellingen inrichten er al veel voorzichtiger mee zijn. Die tijd wordt niet vanzelfsprekend meer 'goud' genoemd."

Dat de discussie over de term nu weer oplaait, vindt Fatah-Black opvallend. "Ik vind het interessant om te zien hoe fel erop gereageerd wordt vanuit de politiek. Dat zegt wel iets over het denkproces waarin we zitten met z'n allen."

En dat vindt hij een goede zaak. "Dit soort thema's is wat ons bij elkaar houdt. Het voelt niet altijd even fijn, maar we zijn er wel over in gesprek. Al denk ik wel dat de mensen die de term willen handhaven, beter moeten uitleggen wat er zo 'goud' is aan deze periode. Dan verbreed je alleen maar de kennis die we erover hebben."

Nieuwe naam?

Dat Gouden Eeuw niet voor iedereen de juiste term is voor deze periode, begrijpt Fatah-Black. Al vindt hij het alternatief 'de zeventiende eeuw' ook niet helemaal de lading dekken. "Dat vind ik te zakelijk. Ik zou het mooi vinden als er iets nieuws voor terugkomt. Dat we het eens worden dat de term 'goud' misschien niet zo passend meer is."

Zijn oplossing? "We kunnen er een prijsvraag voor uitschrijven. Het is toch een bijzondere tijd geweest, dus iets moois dat de lading dekt lijkt me wel een nationaal debat waard."