Duitse staat mogelijk aandeelhouder Nederlandse netbeheerder

De landelijke netbeheerder Tennet komt mogelijk deels in Duitse handen. Nederland voert daarover gesprekken met de Duitse overheid.

Tennet heeft meer geld nodig, anders kan de netbeheerder de investeringen om de energietransitie mogelijk te maken op den duur niet meer betalen, schrijft minister Hoekstra aan de Tweede Kamer.

Het bedrijf moet de komende jaren fors investeren, naar verwachting zo'n 35 miljard euro tot 2028. 12 miljard daarvan wordt in Nederland geïnvesteerd, onder andere in de aansluiting van de nieuwe windmolenparken op zee.

Hoogspanningsnet

Een groter deel, 23 miljard euro, wordt in Duitsland geïnvesteerd. Sinds 2010 beheert Tennet daar een groot deel van het hoogspanningsnet. Het geld wordt in Duitsland vooral gestoken in transportverbindingen van de Noordzee naar de industrie in het zuiden.

Door een partner voor Tennet te zoeken, wil het kabinet de financiële risico's van de Nederlandse staat in Duitsland verminderen.

Andere opties die door het kabinet worden overwogen zijn een gedeeltelijke privatisering van de netbeheerder, of om als Nederlandse staat een kapitaalstorting van 4,75 miljard euro te doen.

Logisch

Tennet zelf zegt samenwerking met een Duitse partij een logische optie te vinden. "We beheren het hele Nederlandse netwerk, maar inmiddels ook bijna de helft van het Duitse net", zegt een woordvoerder. Ook zou het voor de continuïteit van de financiering beter zijn om met meer partijen samen te werken.

De verschillende opties worden onderzocht. Het kabinet verwacht medio volgend jaar een update te kunnen geven.