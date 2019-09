Boze reacties op depressie-opmerking Bruins: 'Hij heeft geen idee wat het inhoudt'

De reactie van minister Bruins voor Medische Zorg op de 'troonrede' van de 14-jarige scholier Yusuf Khalid leidt op sociale media tot veel kritiek. In Het Parool beaamt Bruins dat depressie en stress bij jongeren aandacht verdienen, maar dat "wat minder op telefoons en tablets kijken" misschien een begin is. "Meer met elkáár praten." Zijn eigen kinderen zijn soms maar een kort moment depressief, aldus Het Parool. "Als ze een slecht cijfer halen bijvoorbeeld."

Yusuf mocht vandaag als 'Koning van de Jeugd' een toespraak houden in de Ridderzaal, tijdens de negende editie van Kleine Prinsjesdag. Daarin vroeg hij aandacht voor depressie onder jongeren. Volgens de 14-jarige is dat nu een taboe en moet er meer over worden gepraat, ook in de politiek.

Minister Bruins was bij de troonrede van Yusuf aanwezig, net als minister De Jonge van Volksgezondheid en enkele Tweede Kamerleden. Maar de eerste reactie van Bruins op het onderwerp schiet veel mensen in het verkeerde keelgat.

'Geen idee wat depressie inhoudt'

Twitteraars verwijten Bruins een gebrek aan inlevingsvermogen. "Hij heeft geen idee wat depressie inhoudt", schrijft iemand op het sociale mediaplatform. "Sprakeloos ben ik. Schaamteloos dit", zegt een ander.

De bekende Twitteraar Zjos Dekker, die ook werkzaam is in de psychiatrie, reageert uitgebreid op de uitspraak van Bruins. Dekker is zelf depressief geweest. Ook haar broer kampte met een depressie. "Ik kon niet naar school toen ik depressief was. Niet eens naar de supermarkt. Doen alsof somberheid/tegenslagen gelijk staan aan een depressie maakt je een naar mens", schrijft ze op Twitter.