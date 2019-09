Lichaam vermiste Tob Cohen gevonden in septic tank naast zijn huis

Het lichaam van Tob Cohen is gevonden in een septic tank bij zijn huis in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Dat melden Keniaanse media. De oud-topman van Philips in Oost Afrika raakte in juli vermist in het land, waar hij al tientallen jaren woonde.

Cohen lag in een vechtscheiding met zijn Keniaanse vrouw. Zij werd eind augustus aangehouden en zit nog vast. Volgens haar was Cohen naar Thailand vertrokken om tot rust te komen, maar rechercheurs konden daar geen bewijzen voor vinden.

Cohen was 69 jaar. De laatste jaren werkte hij vooral als organisator van golfreizen.