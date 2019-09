Nieuw-Zeeland scherpt wapenwetten verder aan na aanslagen Christchurch

Nieuw-Zeeland heeft de wapenwetgeving verder aangescherpt, in reactie op de aanslagen in Christchurch in maart van dit jaar. Alle vuurwapens in Nieuw-Zeeland moeten voortaan worden geregistreerd. Ook riskeren mensen die wapens leveren aan burgers zonder vergunning een langere celstraf, zegt premier Ardern.

Verder gaat de politie beoordelen wie in het bezit mag komen van een wapen, waardoor het moeilijker wordt er een te krijgen. Direct na de aanslagen in Christchurch werden automatische en semi-automatische vuurwapens in het land al verboden.

Vergoeding

Wie in Nieuw-Zeeland nu nog een vuurwapen heeft, kan dat inleveren en krijgt een vergoeding. De politie zamelde op die manier al ruim 11.000 wapens in.

"Het bezit van een vuurwapen is een voorrecht, geen recht", zegt Ardern. Er zal alles aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat alleen eerlijke burgers een wapenvergunning kunnen krijgen, zegt de premier. Naar schatting zijn er in Nieuw-Zeeland 1,2 miljoen vuurwapens, op een bevolking van een kleine 5 miljoen mensen.

In maart schoot de rechts-extremist Brenton Tarrant in Christchurch 51 moskeegangers dood. Hij deelde beelden daarvan live via Facebook. De man was op een legale manier aan wapens gekomen.