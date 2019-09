Wet ingediend voor thuis kweken wiet in Thailand

In Thailand is een wet ingediend die toestaat dat mensen thuis op kleine schaal cannabis kweken. De parlementariër achter het plan zegt dat maximaal zes wietplanten worden toegestaan, bedoeld voor medicinaal gebruik. "Je kunt het thuis hebben als pijnbestrijding, maar mag het niet op straat roken", zegt Supachai Jaisamut.

De Thaise Democratische Partij maakte bij de laatste verkiezingen een groot punt van de verruiming van de softdrugsregels. Vorig jaar werd het gebruik van medicinale wiet al ingevoerd en afgelopen voorjaar opende in Bangkok de eerste kliniek waar cannabis wordt verstrekt.

Desalniettemin staan er op het gebruik en bezit van softdrugs in Thailand nog hoge straffen. Zo kun je tot maximaal tien jaar in de gevangenis belanden als je met softdrugs wordt gepakt.

Positieve reacties

De Democratische Partij is de op twee na grootste regeringspartij en levert de minister van Volksgezondheid. Jaisamut verwacht dat de wet over een half jaar kan worden ingevoerd, als er genoeg steun is. Bij een openbare vergadering over het voorstel waren artsen, bestuurders uit de private sector en alternatieve genezers positief over het plan.

Ook wordt er in Thailand nagedacht over de verkoop van voorverpakte joints, voor medisch gebruik, maar daar is nog geen toestemming voor gegeven.

Meer Zuidoost-Aziatische landen, waaronder Maleisië, Laos en de Filipijnen, bestuderen een versoepeling van de drugswetten, maar elders in de regio houden overheden vast aan een streng beleid. Zo werden deze week in Singapore nog twee mannen opgepakt voor het kweken van wiet in hun appartement. Hun hangt een celstraf van twintig jaar boven het hoofd.