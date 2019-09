Elf doden bij ziekenhuisbrand Rio de Janeiro

Bij een brand in een ziekenhuis in Rio de Janeiro zijn vannacht zeker elf mensen om het leven gekomen. Gevreesd wordt voor nog meer slachtoffers, omdat er veel mensen worden vermist.

Volgens Braziliaanse media is nog niet bekend of de slachtoffers patiënten of personeelsleden zijn. Door de brand moest het hele ziekenhuis worden ontruimd, waaronder de afdeling intensive care. In totaal lagen er 103 patiënten in het ziekenhuis, dat daarmee bijna vol was. Ook waren er 226 mensen aan het werk.

De geëvacueerde patiënten werden buiten opgevangen en in een nabijgelegen kleuterschool. Sommige werden op de stoep behandeld en ongeveer negentig patiënten werden vervolgens per ambulance naar andere ziekenhuizen gebracht.

De brand is geblust, maar wel is er nog altijd veel rook in en rond het ziekenhuis. Vermoed wordt dat de brand is ontstaan door kortsluiting in een generator.