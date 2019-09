Antwerpse politie vindt meterslange tijgerpython in rijtjeshuis

De politie heeft een opmerkelijke ontdekking gedaan in een rijtjeshuis in Antwerpen. Agenten troffen in het huis in de wijk Luchtbal een meterslange tijgerpython aan. De slang is in beslag genomen omdat hij in een veel te klein terrarium zat. Het dier is 6,5 meter lang en weegt 80 kilo.

De bewoner van het rijtjeshuis belde een paar dagen geleden zelf de politie omdat er was ingebroken in zijn huis. Toen de agenten langskwamen, merkten ze de slang op. Op zich leek de slang nog in goede conditie maar zijn leefomgeving was veel te krap.