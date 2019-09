Zoektocht naar ontsnapte Barneveldse kindermisbruiker

De politie is op zoek naar een tbs'er die is ontsnapt uit de Pompekliniek in Nijmegen. Gistermiddag, tijdens een begeleid verlof, wist hij te ontkomen.

Volgens Omroep Gelderland gaat het om een kindermisbruiker uit Barneveld. Hij werd in 2013 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor ontucht met zes meisjes van 6 en 7 jaar. De familie van de slachtoffers is door het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht van de ontsnapping.

Ongerust en geschrokken

De man ontsnapte tijdens een begeleid fietsverlof in het buitengebied van Malden. Hij sloeg plots een andere weg in en verdween uit het zicht van zijn begeleider, zo zeggen bronnen tegen Omroep Gelderland.

De Pompekliniek is volgens de bronnen zeer bezorgd dat de man iemand iets wil aandoen. Tijdens de rechtszaak in 2013 concludeerden deskundigen dat de verdachte een pedoseksueel is met een hoog risico op terugval.

Een ouder van een van de slachtoffers is erg geschrokken van de ontsnapping. "Als ik hem nu tegenkom, weet ik niet wat ik doe", stelt hij. Ook de gemeente Barneveld is op de hoogte gebracht van de ontsnapping en werkt samen met de politie en het OM om de man weer te vinden.

Bouwmaterialen

De Pompestichting wil verder niet ingaan op de identiteit van de ontsnapte tbs'er. Twee weken geleden ontsnapte er ook al iemand uit de kliniek. Die man wist zich uit een raam te wurmen en klom via een stapel bouwmaterialen over een hek. Hij werd na twee uur opgepakt in het huis van zijn vriendin.