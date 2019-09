Mugabe toch begraven op Zimbabwaanse 'heldenplek'

De Zimbabwaanse dictator Robert Mugabe wordt toch begraven op de erebegraafplaats voor helden uit de onafhankelijkheidsstrijd in Harare. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt.

Er was onenigheid ontstaan over de uitvaart. Mugabes opvolger, president Mnangagwa, wilde hem eren met een grote uitvaart op zaterdag en hem zondag laten begraven op de speciale begraafplaats. Mugabes nabestaanden voelden daar niets voor en pleitten voor een privébegrafenis bij zijn geboortedorp, 80 kilometer van de hoofdstad Harare.

Details

De familie heeft nu toch overeenstemming bereikt met de regering. De uitvaart bij de erebegraafplaats zal in privékringen plaatsvinden, maar details moeten nog worden uitgewerkt. Zo moet de dag nog worden vastgesteld en is onbekend of er een openbare ceremonie aan voorafgaat, zegt neef Leo Mugabe namens de familie.

Het lichaam van Mugabe, die vorige week op 95-jarige leeftijd in Singapore overleed, ligt opgebaard in een stadion in Harare. Gisteren was het zo druk dat verschillende mensen gewond raakten omdat ze dichter bij de doodskist wilden komen.

Mugabe bevrijdde het land als rebellenleider van de Britse koloniale heersers en werd de eerste president van het nieuwe Zimbabwe. In de loop van de tijd werd zijn bewind steeds harder en ontpopte hij zich als dictator. In 2017 zette het leger hem af, nadat hij 37 jaar aan de macht was geweest.

Ooit geliefd, later verguisd: het leven van Robert Mugabe in een notendop: