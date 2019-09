Bij een eenzijdig ongeluk op de A73 ter hoogte van Belfeld zijn twee mensen omgekomen. Drie mensen zijn gewond geraakt, meldt de politie in Noord-Limburg.

Een personenbusje raakte even na 08.00 uur door onbekende oorzaak van de weg en knalde tegen een paal van het bord van de afrit.

De weg is voor het onderzoek afgesloten. Verkeer uit het zuiden in de richting van Venlo wordt geadviseerd om te rijden via Eindhoven.