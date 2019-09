Meer dan 70.000 eeuwelingen geteld in Japan

Het aantal 100-jarigen in Japan is voor het eerst de 70.000 gepasseerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er nu 71.238 Japanners 100 jaar of ouder. Bijna negen op de tien zijn vrouw.

Door de sterke vergrijzing van het land komen er steeds meer eeuwelingen bij. In 2000 waren het er nog 12.256 en vijf jaar geleden 58.820.

Kane Tanaka is met haar 116 jaar niet alleen de oudste Japanner, maar ook de oudste mens ter wereld. De Japanse man met de hoogste leeftijd is de 112-jarige Chitetsu Watanabe.

De levensverwachting in Japan is een van de hoogste ter wereld: 87,3 jaar voor vrouwen en 81,3 jaar voor mannen. Als verklaring wordt vaak gewezen naar 's lands uitmuntende gezondheidszorg en gezonde keuken. Ter vergelijking: in Nederland is de levensverwachting respectievelijk 83,3 en 80,2 jaar.