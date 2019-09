Fotograaf iconische Tiananmen-foto overleden

Een van de fotografen van het beroemde tafereel tijdens de studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking is overleden. Charlie Cole was 64 jaar. Hij werkte voor het blad Newsweek toen hij in 1989 vastlegde hoe een voetganger de doorgang van vier Chinese tanks blokkeerde.

De foto met de man, die de geschiedenis in ging als 'Tank Man', werd wereldberoemd. Cole maakte de foto met een telelens vanaf het balkon van zijn hotel. Hij won er een jaar later de World Press Photo-prijs mee.

De Amerikaan was een van de vier fotografen die het protest op het Tiananmen-plein zagen en het vastlegden. Later zei Cole dat hij ervan uitging dat de man het niet zou overleven en dat hij het als zijn verantwoordelijkheid voelde om te registreren wat er gebeurde.

De man in het wit werd vlak na het maken van de foto meegenomen door twee mannen en is daarna nooit meer gezien. Zijn identiteit is nooit achterhaald.

Badkamer

Cole verstopte het filmrolletje in de badkamer van het hotel, omdat hij bang was dat de Chinese overheid het in beslag zou nemen. Even later vielen Chinese agenten inderdaad zijn kamer binnen, maar ze wisten de beelden niet te vinden.

In het voorjaar van 1989 gingen honderdduizenden studenten in Peking de straat op in een roep om meer democratie. De Communistische Partij greep hard in; het leger opende het vuur op de vreedzame demonstranten en tanks werden ingezet om de straten schoon te vegen. Tienduizend mensen zouden erbij zijn omgekomen.

Charlie Cole verhuisde later naar Bali, waar hij afgelopen week overleed.

