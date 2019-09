Wekdienst 13/9: proces-Wilders en protest verwacht bij autobeurs Frankfurt

Wat heb je gemist?

De WOZ-waarde, de gemeentelijke inschatting van wat je huis waard is, is flink gestegen. De gemiddelde woningwaarde was begin dit jaar 248.000 euro, tegen 230.000 euro vorig jaar: een stijging van 7,8 procent. In Rotterdam ging de waarde van woningen het sterkst omhoog, namelijk met 16 procent.

Voor woningen met de hoogste WOZ-waarde moet je in het Noord-Hollandse Bloemendaal zijn: daar zijn woningen gemiddeld bijna 7 ton waard. In Delfzijl in de provincie Groningen is de WOZ-waarde van woningen juist het laagst: 127.000 euro.

