Opnieuw schietincident bij nachtclub Zoetermeer, geen gewonden

Zoetermeer is voor de zoveelste keer opgeschrikt door een geweldsincident bij een nachtclub. Club Magnum, in het uitgaansgebied aan de Van der Hagenstraat, werd rond 03.00 uur beschoten. Er vielen geen gewonden. Een onbekend aantal daders sloeg in een auto op de vlucht.

In de deur van de nachtclub zitten kogelgaten. Het bovengelegen restaurant El Sultana was op het moment van de beschieting geopend. De politie verricht ter plaatse onderzoek.

Club Magnum werd in december een half jaar gesloten. De voordeur van de zaak was beschoten en ook was er een handgranaat voor de deur neergelegd. In februari werd opnieuw een handgranaat voor de deur aangetroffen. Daarop werd de zaak, evenals het bovengelegen restaurant, opnieuw tijdelijk gesloten.

Vaak incidenten

In Zoetermeer vinden geregeld geweldsincidenten plaats bij nachtclubs. Club Cobra werd in februari een jaar gesloten, nadat de club voor de tweede keer in korte tijd was beschoten.

Club One moest vorig jaar juni definitief de deuren sluiten. In eerste instantie werd de nachtclub een jaar gesloten nadat de ingang was beschoten met een automatisch wapen. Daarvoor was er een incident met een zwaar explosief. Burgemeester Aptroot besloot de horecavergunning van de zaak definitief in te trekken.