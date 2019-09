In Stadskanaal is een auto met vier inzittenden even voor middernacht tegen een boom gereden. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. De twee andere inzittenden raakten zwaargewond.

De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg op de H.J. Kniggestraat, tussen Stadskanaal en Bareveld in de provincie Groningen.

Hulpdiensten waren in groten getale aanwezig. Er waren onder meer twee traumahelikopters ter plaatse.