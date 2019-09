Bemanningsleden sliepen toen fatale bootbrand Californië uitbrak

De bemanningsleden van de boot die vorige week voor de Californische kust in brand vloog en zonk, lagen allemaal te slapen. Dat was tegen de regels; op boten zoals deze moet op zee altijd iemand de wacht houden.

Bij de brand op de Conception kwamen 34 mensen die benedendeks lagen te slapen om het leven: 33 passagiers die meededen aan een duikexcursie en één bemanningslid. Ze zijn vermoedelijk allemaal gestikt door de rook.

De vijf bemanningsleden die bovendeks lagen in een ruimte achter de stuurhut hebben het drama overleefd. Onder hen is ook de kapitein. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen hen. Ze hebben naar eigen zeggen nog geprobeerd mensen die beneden lagen te redden, maar daarvoor was het al te laat.

Noodsignalen

Kort voordat de brand uitbrak, was een van de bemanningsleden nog wakker. Hij controleerde rond 02.30 uur 's nachts de omgeving van de kombuis. Waarschijnlijk brak de brand een half uur later uit. Om 03.14 uur zond de kapitein de eerste noodsignalen uit.

Woensdag werd het laatste slachtoffer uit het water gehaald. Gisteren werd het wrak geborgen. Eerder lukte dat niet vanwege de weersomstandigheden. De oorzaak van de brand is nog altijd onbekend. Onderzocht wordt of er mogelijk een telefoonoplader vlam heeft gevat.

De Conception lag voor anker bij Santa Cruz Island, ruim 30 kilometer van het vasteland van Californië.