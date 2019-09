Resten vermiste man ontdekt dankzij Google Maps

In de Amerikaanse staat Florida zijn dankzij Google Maps de stoffelijke resten ontdekt van een man die meer dan twintig jaar werd vermist.

Een inwoner van Palm Beach zag bij het bestuderen van de satellietfoto dat in een vijver achter een huis vermoedelijk een auto lag. De man waarschuwde de bewoner van dat huis. Vanaf de rand van de vijver was niets te zien. Daarom stuurde de bewoner een drone de lucht in en kwam tot dezelfde conclusie. Toen de politie de auto uit het water had gehaald, bleek er een skelet in te liggen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het de resten zijn van de sinds 7 november 1997 vermiste William Moldt. De toen 40-jarige Moldt was die avond alleen uitgegaan en had meerdere glazen alcohol gedronken.