Bendes jagen Guatemalteken naar VS: 'Als je niet betaalt, vermoorden we je'

Dreigen met moord

In de auto wijst hij een marktje aan. "Dit soort kleine ondernemers moeten allemaal betalen. Marktkooplui, buschauffeurs of restauranteigenaren worden massaal afgeperst door de bendes."

Ook Lucas wordt afgeperst. 'Lucas' is niet zijn echte naam: hij is marktkoopman en wil alleen anoniem met ons praten. "Een jaar of zes geleden begon het", vertelt hij. "Ik kreeg een mobiele telefoon in handen gedrukt. Ik moest mijn collega's vertellen dat we vanaf nu moesten gaan betalen, en als ik dat niet zou doen, dan dreigden ze me te vermoorden".

