Barbecue in huis is oorzaak koolmonoxidevergiftiging Doesburg

De koolmonoxidevergiftiging waaraan een man in Doesburg gisteren overleed, werd veroorzaakt door een barbecue die in huis aan stond.

Na het ongeluk werd gedacht dat de cv-ketel er mogelijk iets mee te maken zou hebben, maar de politie maakte vanavond bekend dat er een houtskoolbarbecue in huis was aangestoken. Met de cv-installatie is niets mis, is na onderzoek gebleken.

De overledene is de vader van een groot gezin. In het huis waar het ongeluk gebeurde, woonden veertien mensen, meldt Omroep Gelderland. Ze komen uit Ethiopiƫ. De 45-jarige moeder en een zoon van 7 raakten bij het ongeluk gewond. Zij zijn buiten levensgevaar.

Burgemeester Van der Meijs noemde het gisteren "afschuwelijk" wat er is gebeurd. "De kinderen zitten hier op school. Het is gewoon een Doesburgse familie die dit overkomt. Het is een slag voor de stad."