Zus Saudische kroonprins veroordeeld voor mishandeling loodgieter

Een zus van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman is door een rechtbank in Parijs bij verstek tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden veroordeeld, omdat ze haar lijfwacht opdracht gaf om een loodgieter te mishandelen. Ook moet ze een boete van 10.000 euro betalen.

De loodgieter meldde zich in 2016 in het Parijse appartement van Hassa bint Salman om een wastafel te repareren. Toen hij met zijn telefoon foto's van de wastafel wilde nemen, kwam de prinses binnen. Ze dacht dat de loodgieter via een spiegel foto's of een video van haar stond te maken.

De prinses probeerde de telefoon af te pakken en riep haar lijfwacht erbij. De lijfwacht sloeg de loodgieter, bond zijn handen bij elkaar, zette een pistool op zijn hoofd en dwong hem de voeten van de prinses te kussen, aldus de verklaring van de loodgieter. De rechtbank gelooft hem.

De lijfwacht is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en 5000 euro boete. De advocaat van de prinses zegt dat ze onschuldig is en gaat in beroep tegen de uitspraak.