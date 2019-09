Tweede verdachte opgepakt wegens verdwijnen oud-Philips-topman Cohen in Kenia

De Keniaanse politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van Tob Cohen (69). Het zou gaan om een vriend van Cohens echtgenote Sarah Wairimu. De man werd gearresteerd na forensisch onderzoek in de villa van Cohen in Nairobi, schrijft De Telegraaf. De echtgenote werd twee weken geleden al gearresteerd.

Wairimu moest vandaag voor de rechtbank in Nairobi verschijnen. Ze is aangeklaagd voor moord. Volgens de rechter zijn er genoeg aanwijzingen dat de vrouw betrokken is bij de verdwijning van haar man. Ook zou ze getuigen onder druk hebben gezet om valse verklaringen af te geven.

Golfreisorganisator Tob Cohen, voormalig topman van Philips in Oost-Afrika, verliet zijn woning in Nairobi op 20 juli. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Volgens zijn familie waren Cohen en zijn echtgenote in een 'vechtscheiding' beland. Wairimu ontkent elke betrokkenheid bij de verdwijning en verklaart dat haar echtgenoot depressief was en medische hulp zocht in Thailand.

Een team van de Nederlandse politie is afgereisd om hun Keniaanse collega's waar mogelijk te ondersteunen. Volgens de Afrikaanse krant The Citizen wordt echtgenote Wairimu onderworpen aan een psychologisch onderzoek om vast te stellen of ze terecht kan staan. Eerder verklaarde ze tijdens het verhoor door rechercheurs seksueel misbruikt te zijn. Maandag wordt de zaak tegen Wairimu hervat.