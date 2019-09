Kabinet laat uitzoeken wat norm voor fijnstof moet zijn

Staatssecretaris van Veldhoven laat de Gezondheidsraad onderzoek doen naar een mogelijke norm voor ultrafijnstof, zei ze vanmiddag in een debat met de Tweede Kamer.

De Kamer maakt zich ernstig zorgen over toenemende problemen als gevolg van fijnstof. Er is internationaal geen norm.

Vooral mensen met hart- en longproblemen zijn er gevoelig voor. Volgens het longfonds overlijden jaarlijks zeker 11.000 mensen vroegtijdig door fijnstof of stikstofdioxide. Het fonds bood de Kamer onlangs een petitie aan om zijn zorgen kenbaar te maken.

Recent onderzoek toont aan dat bij 1 op de 5 kinderen met astma het ontstaan van de ziekte gerelateerd is aan stikstofdioxide. In de grote steden is dit zelfs bij 1 op de 2 kinderen het geval, zo meldt het longfonds.

Ultrafijnstof wordt vooral uitgestoten door vliegtuigen, auto's en houtkachels. Onderzoek van het RIVM wees eerder uit dat omwonenden van Schiphol regelmatig hoge concentraties inademen.