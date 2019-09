Hudson's Bay: 'Nog geen beslissing over Nederlandse winkels'

De Canadese eigenaar van Hudson's Bay Nederland heeft nog geen beslissing genomen over sluiting van de Nederlandse winkels. Dat heeft de raad van bestuur van Hudson's Bay Company gezegd bij de presentatie van de kwartaalcijfers, meldt het ANP.

"Er is een kans dat we winkels sluiten, maar de definitieve beslissing is er nog niet. Het proces loopt", zei Jennifer Bewley van Hudson's Bay Company. Eind augustus meldde het Financieele Dagblad dat alle winkels in Nederland eind dit jaar gesloten worden. Vakbonden bevestigden toen dat ze daarover geïnformeerd waren door het bedrijf.

Maar Hudson's Bay ontkende toen al dat er een beslissing was gevallen en zegt nu dus weer dat er nog geen definitief besluit is.

Hudson's Bay leed afgelopen kwartaal 317 miljoen euro verlies, waarvan 47 miljoen bij de Europese winkels. Om hoeveel het in Nederland ging heeft het bedrijf niet gezegd. Hudson's Bay heeft 15 filialen in Nederland, waar zo'n 1400 mensen werken. Een flink deel van die filialen zit in voormalige V&D-panden.