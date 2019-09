18 jaar cel geeïst voor doden van Raja Draaisma

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een celstraf geëist van achttien jaar tegen de man die de 35-jarige Raja Draaisma uit Hoofddorp doodschoot. De rechter had eerder twaalf jaar cel opgelegd.

Raja Draaisma werd in juni 2015 bij haar huis in Hoofddorp met meerdere kogels gedood door haar ex. Al snel was haar ex-vriend verdachte in de zaak. Tijdens het proces zei hij dat hij uit zelfverdediging had gehandeld.

Een aantal getuigen weerlegde die verklaring. De man zou Draaisma al eerder hebben bedreigd en afluisterapparatuur in haar auto hebben geplaatst. Uit vrees voor haar ex was Draaisma van Heemstede naar Hoofddorp verhuisd.

Voorgoed weg

Een aantal familieleden sprak vandaag in de rechtszaal over het verlies. "De dag dat hij mijn moeder dood maakte heeft hij mijn leven verpest. Het is voor altijd anders geworden. Mijn moeder probeerde altijd naar het positieve te kijken en dat probeer ik nu ook", zei de 12-jarige dochter van de vrouw vandaag in een emotionele toespraak waar NH Nieuws bij was. "Ze is voorgoed weg. Dan snap ik niet dat je maar zo weinig straf krijgt. Ik hoop dus maar dat dit wat meer zal worden."

De vader van Raja benadrukte dat hij hoopt dat er nu definitief recht wordt gedaan. "Ons leven zal nooit meer hetzelfde worden. Daarvoor is het gemis te groot, maar misschien dat we ooit weer in staat zullen zijn om te leven, gewoon te leven."

De ouders van Raja zorgen nu voor de dochter van de vrouw. "Het feit dat niet Raja, maar ik haar 's avonds naar bed breng, maakt dat ik vaak mijn tranen moet bedwingen", zei de moeder van de gedode vrouw.

Moord, geen doodslag

De rechters achtten doodslag bewezen, maar moord met voorbedachten rade niet. Het Openbaar Ministerie denkt daar anders over. Het OM vindt dat de man wel veroordeeld moet worden voor moord.

Een hogere straf "doet meer recht aan het gepleegde feit", zegt een woordvoerder van het OM. Daarnaast staat de houding van de verdachte justitie niet aan. Hij ziet zichzelf als slachtoffer en probeert alle schuld bij zijn overleden ex te leggen.

De geëiste straf is ook hoger dan de straf die het Openbaar Ministerie eerder wilde voor de man; toen werd er zestien jaar cel geëist.