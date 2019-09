Ten minste 50 doden bij treinongeluk Congo

Bij een treinongeluk in het zuiden van de Democratische Republiek Congo zijn ten minste vijftig mensen om het leven gekomen. De trein zou zijn ontspoord. Meerdere mensen zijn ernstig gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde 's nachts rond 03.00 uur plaatselijke tijd in de provincie Tanganyika, in het zuidoosten van Congo. De Congolese minister van Humanitaire Zaken bevestigt het bericht op Twitter en heeft namens de regering zijn condoleances aan de families van de slachtoffers overgebracht.

Hoe de trein kon ontsporen, is nog niet bekend.

Het is niet het eerste grote treinongeluk in Congo dit jaar. In maart kwamen nog 24 mensen om het leven bij een ongeval met een goederentrein.