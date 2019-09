PvdA en VVD willen grondwetsartikel vrijheid van godsdienst moderniseren

De PvdA had naar aanleiding van incidenten op het islamitische Cornelis Haga Lyceum al een voorstel klaarliggen. PvdA-leider Asscher zei toen dat scholen zich soms verschuilen achter artikel 23. Hij schrijft vandaag op Facebook dat hij het kindermishandeling vindt dat kinderen op islamitische basisscholen denkbeelden onderwezen krijgen die hun "beperken in hun vrije ontwikkeling".

'Gif van het salafisme'

Dinsdag meldden Nieuwsuur en NRC dat kinderen op salafistische weekendscholen leren dat mensen met een ander geloof of een andere levensovertuiging de doodstraf verdienen en dat zij zich van de Nederlandse samenleving af zouden moeten keren. De VVD en de PvdA willen die koranscholen verbieden, "desnoods met een noodwet".

"Het is het gif van het salafisme wat de samenleving hier wordt opgedrongen", zegt Wiersma over de buitenschoolse lessen. Maar dat ook in het reguliere onderwijs omstreden denkbeelden worden aangeleerd, vindt hij zo mogelijk nog verontrustender.

VVD-fractieleider Dijkhoff stelde in een discussiestuk in april al dat de vrijheid van onderwijs, zoals die nu geldt in Nederland, moet worden beperkt. Nu haakt de VVD aan bij het voorstel van de PvdA.