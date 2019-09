Miljardenschikking in opioïdencrisis VS: 'klap in gezicht' of beste optie?

Er is verdeeldheid in de VS over de voorlopige miljardenschikking in de megarechtszaak tegen de farmaceut die medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de opioïdecrisis. De afgelopen twintig jaar kwamen er in Amerika 200.000 mensen om het leven door dit soort verslavende pijnstillers.

Purdue Pharma is de producent van de op recept verkrijgbare opioïde OxyContin. De rechtszaak tegen deze farmaceut en de eigenaren ervan, leden van de familie Sackler, is aangespannen door zeker 23 staten en 2000 lokale overheden. Aan hen is een schikking aangeboden, waarvan het totaalbedrag kan oplopen tot 12 miljard dollar (zie kader).

Faillissement

Ongeveer de helft van de groep aanklagers zou akkoord zijn met de voorlopige schikking. Zoals de procureur-generaal van Florida Ashley Moody. "Het brengt de slachtoffers van de crisis niet terug, maar het zal Florida meer levensreddende middelen bieden om deze dodelijke epidemie te bestrijden."

De voorstanders zien het als de meest realistische manier om een schadevergoeding te krijgen. Want zonder schikking kan Purdue Pharma een faillissement aanvragen en zo de eerstvolgende rechtszaak tegen het bedrijf in oktober ontlopen.

Een aantal staten weigert de deal te tekenen. Deze groep is vastbesloten om verder te procederen tegen het bedrijf en de Sacklers. "De voorgestelde schikking is een klap in het gezicht van iedereen die een geliefde heeft moeten begraven vanwege de hebzucht en verwoesting door de familie-Sackler", schrijft procureur-generaal Josh Shapiro van de staat Pennsylvania op Twitter.