Actrice Imanuelle Grives op borgtocht vrij in afwachting proces België

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives is op borgtocht vrijgelaten door de Belgische rechter, melden verschillende media. Grives werd eind juli aangehouden voor drugsbezit op muziekfestival Tomorrowland. Ze moet 5000 euro borg betalen.

De 34-jarige actrice werd op het grote dancefestival betrapt met hard- en softdrugs op zak, in hoeveelheden die volgens het Belgische parket de gebruikershoeveelheid overschreden. Ook in haar gehuurde appartement lagen drugs. Het ging om honderd xtc-pillen, meer dan 20 gram cocaïne en vergelijkbare hoeveelheden ketamine en mdma.

Zakenman met drugsverleden

Kort na arrestatie zei haar advocaat dat Grives de drugs had meegenomen in voorbereiding op haar nieuwe rol. Volgens haar manager ging het om de film Suriname, over een zakenman met een drugsverleden. De rol is overgenomen door Fajah Lourens.

Aanvullend daarop zei een plaatsvervanger van de raadsman tegen het AD dat zij ook een andere reden had om drugs mee te nemen, maar hij lichtte dat verder niet toe.

Grives is onder meer bekend van haar hoofdrol in de film Alleen maar nette mensen. Ook speelde ze in de tv-series Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam Celblok H en de jeugdserie SpangaS. In 2017 was ze een van de kandidaten in Wie is de Mol?.

Eerder besloot de rechter dat Grives in voorlopige hechtenis moest blijven in afwachting van de rechtszaak. Nu er een datum bekend is, is een verzoek voor voorlopige vrijlating goedgekeurd. Op 19 september is de eerste zitting van haar zaak. Dat is een zogeheten pro-formazitting, waar de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld.