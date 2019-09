Grote actie tegen witwassen in Beverwijk: 40 belwinkels op een bedrijventerrein

In Beverwijk is op een bedrijfsterrein een grote operatie gaande van de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de FIOD. De actie is gericht tegen witwassen.

Vrijwel alle vijftig bedrijven op het terrein zijn doorzocht, waarbij onder meer computers en administratie in beslag zijn genomen. Opvallend is dat er onder de bedrijven ruim veertig belwinkels zijn. Die worden door criminelen vaak gebruikt als dekmantel voor witwaspraktijken.

Ook in dit geval waren er aanwijzingen dat dat gebeurt: de afgelopen jaren zijn er via de belwinkels vermoedelijk miljoenen euro's verplaatst met "ondergronds bankieren", zoals de politie het noemt.

Bij enkele van de bedrijven zijn eerder al grote bedragen in beslag genomen en het bedrijfsterrein wordt vaak bezocht door vermoedelijke geldkoeriers of mensen die zich bezighouden met witwassen. Contant geld van onduidelijke herkomst wordt via de belwinkels rondgepompt, onder meer naar Oost-Europa en Dubai.

Vier van de bedrijven worden officieel verdacht van witwassen, de overige bedrijven zijn vooral doorzocht om bewijsmateriaal te verzamelen. Het bedrijfsterrein is hermetisch afgesloten.