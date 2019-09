Explosies in munitieopslag Cyprus, hotel beschadigd

Bij de ontploffingen zijn geen doden gevallen, zegt de Turks-Cypriotische politicus Kudret Özersay op Facebook. Wel raakten enkele mensen lichtgewond door in het rond vliegend glas van verbrijzelde ramen.

Inmiddels is de brand in de munitieopslag onder controle. Het getroffen gebied ligt in het noordelijke deel van Cyprus, dat in 1974 werd bezet door Turkse troepen. Sindsdien is Cyprus verdeeld in twee delen. De 'Turkse Republiek Noord-Cyprus' wordt alleen door Turkije erkend als onafhankelijke staat.