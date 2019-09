'Zorg voor kinderen zonder verblijfsvergunning niet goed geregeld'

Kinderen die naar Nederland zijn gevlucht, maar geen verblijfsvergunning hebben, krijgen niet de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Dat vindt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Ze baseert zich op eigen onderzoek naar de medische situatie van een doof meisje uit Afghanistan, dat in 2013 op 1-jarige leeftijd naar Nederland kwam.

Het meisje, dat in het onderzoek Ewa wordt genoemd, komt in aanmerking voor speciale gehoorimplantaten waarmee ze kan leren horen en spreken. Die implantaten moeten daarvoor op een zo jong mogelijke leeftijd worden geplaatst. Maar Ewa en haar familie hebben nog geen verblijfsvergunning en daarom worden de implantaten niet vergoed. Het meisje krijgt de implantaten niet.

Kosten

Volgens de Kinderombudsvrouw wilde het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de gehoorimplantaten niet plaatsen omdat onduidelijk was wie voor de kosten zou opdraaien. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zou niet voor de implantaten hebben willen betalen uit angst dat dan ook andere kinderen zonder verblijfsvergunning een beroep op het departement zouden doen. "Want behandelen zou betekenen dat Ewa langer in Nederland zou moeten blijven, misschien wel definitief", aldus Kalverboer.

Het ziekenhuis in Groningen voert aan dat niet geld een rol speelde bij de beslissing om Ewa niet te opereren, maar het feit dat het meisje geen verblijfsvergunning had. Daardoor was onzeker of Ewa altijd toegang zou hebben tot goede en toegankelijke zorg, zegt het UMCG in een verklaring. "Zonder goede revalidatie en nazorg had het inbrengen van een cochleair implantaat zelfs tot levensbedreigende situaties voor haar kunnen leiden en was het inbrengen medisch onverantwoord handelen geweest."

In Nederland heeft iedereen in een asielzoekerscentrum recht op medische zorg, betaald door de staat. Voor Ewa ging dat niet op, omdat zij uitgeprocedeerd was.

Oproep

Volgens een woordvoerder van het UMCG heeft het ziekenhuis bovendien contact gezocht met onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar heeft dat niet tot een constructieve oplossing geleid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil het rapport van de Kinderombudsvrouw eerst goed bestuderen, laat het in een reactie weten.

Inmiddels heeft Ewa vorig jaar overigens toch een verblijfsvergunning gekregen, op 6-jarige leeftijd. Ze kon toen nog maar één gehoorimplantaat krijgen.

Volgens de Kinderombudsvrouw is de kans groot dat Ewa nooit meer goed zal leren horen en praten. Ze roept het ministerie en gezondheidsorganisaties op om een richtlijn op te stellen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.