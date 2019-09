Wekdienst 12/9: nieuwe maatregelen ECB en wat kost het Songfestival?

En dan nog even dit:

Sporten is voor iedereen gezond, maar voor mensen in een vroeg stadium van Parkinson is het extra goed. Uit onderzoek blijkt dat patiënten duidelijk baat hebben bij thuis fietsen op de hometrainer. Het fietsen leidde niet alleen tot een significant lagere toename van ziektesymptomen, de patiënten uit de fietsgroep waren ook fitter dan de patiënten uit de controlegroep. Dat blijkt uit een studie van het Radboudumc die gepubliceerd is in The Lancet Neurology.