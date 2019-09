Dode bij uitslaande brand flatgebouw Haarlem

Bij een uitslaande brand in een flat in Haarlem is een dode gevallen. In eerste instantie werd aangenomen dat alle bewoners veilig waren geƫvacueerd. Enkele uren later werd toch een dode aangetroffen in een van de appartementen, meldt de Veiligheidsregio Kennemerland.

De brand ontstond gisteravond rond 23.00 uur op de tweede etage van de flat aan de Rudolf Steinerstraat. Door nog onbekende oorzaak was daar een explosie geweest in een appartement. Vier woonlagen boven de woning en enkele appartementen ernaast moesten worden ontruimd door de rookontwikkeling. In totaal ging het om 48 woningen.

Even voor middernacht werd het sein brand meester gegeven. De meeste bewoners konden terug naar hun woning. Bewoners van acht appartementen zijn elders ondergebracht.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de explosie.